O jornal O Estado de São Paulo voltou a noticiar que o deputado paraibano Hugo Motta, presidente do Republicanos no Estado, se fortalece com uma alternativa do presidente da Câmara Federal, Artur Lira (PP-AL), à sua sucessão.

A eleição ocorrerá em fevereiro de 2025.

Informação repercutida na coluna Aparte, assinada pelo jornalista Arimatéa Souza.

Para ler a edição completa desta terça-feira, acesse aqui.

♦ Veja nosso Instagram: @paraiba_online