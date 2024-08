Azevêdo determina apuração rigorosa sobre denúncia de candidato em JP

Em entrevista concedida à imprensa nesta segunda-feira (19), o governador da Paraíba, João Azevedo falou sobre a denúncia do candidato a prefeito de João Pessoa pelo Podemos, Ruy Carneiro, de que teria sido impedido de realizar um evento no bairro do Cristo, porque fora impedido por traficantes que comandam a região.

Azevêdo afirmou à imprensa que determinou ao secretário de Segurança do Estado, Jean Nunes, que fizesse uma apuração extremamente rigorosa desse acontecimento – até porque soube que, no dia seguinte, o dono do circo, onde aconteceria o evento, gravou um áudio de que não havia ocorrido nada do que o candidato havia denunciado.

“Então, é preciso muito cuidado nessa hora e a gente tem que fazer uma avaliação e é por isso que eu pedi uma investigação colocando um delegado especial para cuidar disso, para a gente saber verdadeiramente o que aconteceu ou se não aconteceu”, completou.

