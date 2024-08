Aparte: Marinaldo Cardoso recebeu garantia de nomeação caso não seja eleito

O vereador Marinaldo Cardoso (Republicanos), presidente da Câmara Municipal de Campina Grande, obteve do governador João Azevedo (PSB) a garantia de que se o prefeitável Jhony Bezerra (PSB) não for eleito prefeito em outubro, no começo de janeiro de 2025 o edil será nomeado secretário de Estado.

Informação da coluna Aparte, edição deste sábado, assinada pelo jornalista Arimatéa Souza.

Leia a coluna completa aqui

