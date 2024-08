O senador Veneziano Vital do Rêgo (MDB-PB) respondeu às duras críticas feitas pela senadora Daniella Ribeiro (PSD-PB) durante uma sessão no Senado Federal, em que ela o acusou de agir contra a aprovação de um empréstimo de R$ 260 milhões para a Prefeitura de João Pessoa.

Em sua defesa, Veneziano demonstrou perplexidade com o que classificou como uma “agressão gratuita”, afirmando que seu comportamento sempre foi pautado pela postura republicana e respeitosa no Parlamento.

Ele lamentou o episódio, destacando que a Paraíba tem uma longa tradição de representantes que honram o Senado e que a atitude da senadora não reflete o comportamento típico dos paraibanos.

O senador também reafirmou seu compromisso com a educação, elegância e transparência em suas ações.

“Em respeito aos Paraibanos que conhecem a minha postura e que reconhecem o que de fato é um mandato que representa a Paraíba, venho lamentar as provocações infundadas e vexatórias que envergonharam a todos no Senado Federal. Seguirei firme, cumprindo nossas obrigações e honrando o nosso povo com um mandato atuante”, escreveu o senador em publicação no Instagram.

