Inácio Falcão: falta zelo na área da educação

O deputado Inácio Falcão (PCdoB) também tomou parte na rodada de entrevistas da Rádio Tabajara FM com os candidatos a prefeito de Campina.

A seguir, trechos de sua participação.

Complexo Aluízio Campos: “Ali tem muita coisa que foi prometida, mas nada cumprido. A população vive hoje à mercê. Foram prometidas escolas naquele setor e não foi feito. Mas principalmente a questão da interligação com a região central de Campina, ou seja, ali era para ter sido feita uma malha viária para que o povo tivesse o conforto de poder trafegar sem ser pela própria rodovia.

“A prefeitura peca muito quando o assunto é o centro da cidade. Nós temos um dos maiores mercados públicos do Nordeste, a feira central, onde foi prometida uma reforma gigantesca, mas o grande problema é que essa gestão atual não teve a humildade de dialogar com os comerciantes.

“Essa gestão não teve um minuto de diálogo com os comerciantes.

“Na nossa gestão, iremos fazer parcerias com todas as universidades e escolas técnicas para chamar os estudantes para estagiarem nas secretarias municipais. Dessa forma, iremos capacitar aquele aluno para enfrentar o mercado competitivo de trabalho em Campina.

“A educação do município vem sofrendo, ao longo do tempo, com a falta de zelo. Eu tenho sempre dito que as nossas crianças e os adolescentes são as bases para chegar ao ensino universitário.

“Outra coisa importante na nossa educação é a questão da merenda escolar. Na nossa administração, vamos descentralizar a merenda. Cada creche e cada escola terá sua cota de recurso, vamos criar um conselho na escola e ele, juntamente com a direção, terá a autonomia de comprar a merenda dentro dos bairros.

“Uma realidade cruel, porque a cidade parou no tempo e no espaço quando se fala em mobilidade urbana. Nós tínhamos aqui uma central de integração que dava qualidade de vida, sobretudo, aos trabalhadores e aos estudantes. A Integração dava perspectiva de vida ao povo que, muitas vezes, só precisava pagar um único ônibus para ir trabalhar.

“Dentro do nosso plano de governo, estamos, ao lado do presidente Lula, trabalhando em cima de projetos para que seja possível trazer dois ou três novos conjuntos habitacionais para Campina.

“Campina Grande é a cidade que me deu tudo. Eu nasci aqui, estudei e me formei aqui. Logo, sou filho natural da Rainha da Borborema. Eu conheço o povo campinense, eu conheço a realidade dos bairros e eu vivo a realidade de Campina”.

*fonte: coluna Aparte, assinada pelo jornalista Arimatéa Souza.

