Vereador se recusa a tirar foto com o prefeitável Jhony Bezerra

Dias atrás, foi divulgada uma foto mostrando a ´adesão´ dos vereadores Márcio Melo e ´Dra. Carla´, do Podemos, ao prefeitável do PSB em Campina Grande, Jhony Bezerra.

´Dra. Carla´ não disputará as eleições deste ano.

A mesma foto deveria contar – no desejo da assessoria do prefeitável socialista – com a presença do vereador Olímpio Oliveira (Podemos-CG).

Mas o edil se recusou ao ´clique´, alegando que ainda não tomou uma decisão acerca da eleição para prefeito.

*com informações da coluna Aparte, assinada pelo jornalista Arimatéa Souza.

