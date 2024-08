O presidente do PT na Paraíba, Jackson Macedo, defendeu que a mesma punição usada contra o ex-juiz Sérgio Moro, quando do processo da Operação Lava Jato, seja usada contra o ministro do TSE, Alexandre de Moraes, por ter usado meios não oficiais para investigar bolsonaristas, cuja denúncia foi divulgada na mídia nacional nesta quarta-feira (14).

“Que ele seja investigado, tenha logicamente o direito de se defender e se for comprovada a culpabilidade, que ele responda por isso. Ele não pode usar de instrumentos que não estejam previstos na legislação, na Constituição, no ordenamento jurídico do próprio TSE contra as pessoas. Ele disse que todo o procedimento foi legal e que vai se defender sobre essas questões”, declarou.

Para Macedo, o que não se pode aceitar é que se antecipe o julgamento e transformem os fatos em um julgamento político do ministro.

“Não podemos ser seletivos sobre essa questão. Temos que ter muita seriedade, porque é uma corte superior, é um ambiente da lei eleitoral, e da mesma forma que serviu para Moro serve para ele também”, avaliou.