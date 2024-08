O presidente da Federação PSDB/Cidadania na Paraíba, Pedro Cunha Lima, comentou com a imprensa sobre a denúncia veiculada na mídia nacional contra o ministro do TSE, Alexandre de Moraes, que teria usado a Corte fora do rito para investigar bolsonariastas.

Conforme o ex-deputado federal, o fato é de uma desconformidade procedimental escancarada. “

“A gente sabe que essa matéria é objeto de disputa, sobretudo nesse campo polarizado de direita contra a esquerda, mas para além dessa disputa , existe uma carência do Brasil oficial ser revista, a gente merece mais do que isso”, avaliou.

Pedro ressaltou que esse tipo de postura não contribui com o funcionamento de país que o povo precisa. Ele ressaltou ter sido crítico no caso do ex-juiz Sérgio Moro ao ter descumprindo o devido processo legal, exagerando em certos momentos da Operação Lava Jato.

“Não poderia não ser crítico também agora quando a gente percebe que o ministro Alexandre de Moraes, e a gente está falando de um ministro da Suprema Corte, que também age com uma postura completamente descabida, que contraria princípios da constitucionalidade que o nosso país precisa ter”, enfatizou.

Pedro destacou ainda que a medida tomada contra Sérgio Moro, deve ser adotada contra o ministro.

“Esse tipo de postura precisa ser denunciada. É necessário que o país cobre, apure, denuncie e exija mais, do contrário, não dá em nada e continua assim, achando que é normal e pode fazer de novo. Eu quero fazer parte daqueles que militam por uma país melhor e o pau que dá em Chico, também dá em Francisco”, declarou.