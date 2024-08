João Azevêdo compara a sua gestão com a de Ricardo Coutinho

O governador João Azevêdo (PSB) comparou em entrevista sua gestão com a de seu antecessor Ricardo Coutinho (PT): “Eu era secretário de Infraestrutura do Estado. Na época, nós pagávamos mensalmente em torno de R$ 10 milhões de recursos próprios para as obras que eram realizadas no Estado. Hoje nós pagamos R$ 100 milhões por mês”.

– Significa dizer que o ritmo das obras hoje é muito mais acelerado, e que a capacidade de investimento do Estado é muito maior. O valor de investimento em 2019 (quando assumiu o Estado) girava em torno de R$ 400 milhões por ano. Em 2023 nós fechamos com quase R$ 2 bilhões e 200 milhões de investimentos. Isto já é uma prova cabal de que o volume de investimentos é muito maior – discorreu João Azevêdo, instigando (indiretamente) Ricardo Coutinho para um debate sobre realizações governamentais.

*notas da edição desta quarta-feira da coluna Aparte, assinada pelo jornalista Arimatéa Souza.

