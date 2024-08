O deputado federal paraibano, Cabo Gilberto (PL), comentou as denúncias que foram publicadas na mídia nacional contra o ministro do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes, de que o magistrado teria usado a Corte Superior fora do rito para processar bolsonaristas. Ele revelou que o Congresso vai pedir o impeachment do ministro.

Gilberto Silva disse que já vinha falando ao longo dos últimos anos sobre as arbitrariedades, ilegalidades e inconstitucionalidades dos atos do ministro, ao qual considera um “ditador de toga”.

“Falei e provei sobre os diversos artigos que ele rasgou da Constituição Federal, que sempre se fazia de vítima, acusava, quem investigava, era o juiz ditador da toga nato, que precisa ser afastado urgentemente”, disse.

Segundo ele, o pedido já conta com a assinatura de quase 20 senadores e de mais de 100 deputados em menos de 24 horas para “impitimar” Alexandre de Moraes, que, segundo Gilberto, “vem atentando contra a democracia e que literalmente instalou o gabinete do ódio dentro da Suprema Corte”.

“O processo de impeachment será apresentado com base em tudo que ocorreu, de todas as suas ilegalidades, que ele vem comentando nos últimos anos, inclusive contra a própria imprensa”, declarou Cabo Gilberto Silva.