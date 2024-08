Colunista comenta encontro de prefeitáveis paraibanos com Lula

Foi rápido o encontro dos prefeitáveis Luciano Cartaxo (PT-JP), e sua candidata a vice-prefeita, Amanda Rodrigues (PT), e Inácio Falcão (PCdoB-CG), ao lado de seu vice, Hermano Nepomuceno (PT), com o presidente Lula no último final de semana, em Brasília.

O diálogo foi ´pra lá de breve´, o suficiente para que o fotógrafo oficial do presidente, Ricardo Stuckert, organizasse as fotos que servirão para a propaganda eleitoral dos paraibanos.

Os quatro paraibanos foram recepcionados na sede do diretório nacional do PT pela presidente nacional do partido, deputada Gleisi Hoffmann (PR).

Ao que tudo indica, Lula – ´em carne e osso´ – vai ficar bem distante de João pessoa e de Campina Grande no 1º turno das eleições.

