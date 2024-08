O vereador Tarcísio Jardim (PP), que faz parte do grupo da direita conservadora e candidato à reeleição, disse em entrevista concedida à imprensa nesta terça-feira (13), que não vai ceder a pressão do seu grupo para votar no candidato a prefeito de João Pessoa, Marcelo Queiroga (PL) e que seu apoio é para a reeleição do prefeito Cícero Lucena (PP).

Ele afirmou que está sendo muito questionado sobre sua posição, já que é da direita e não vota no candidato do grupo.

“A minha justificativa é simples: o voto é tão valioso, tão precioso que só a ideologia não pode ser um fator determinante de escolha. Sou bolsonarista, mas não sou fantoche”, disse.

Segundo o vereador, “se as pessoas forem se apegar somente à ideologia e olhar para trás, muitas vezes, a própria ideologia fez com que se votasse errado”.

“Muitas pessoas usaram a ideologia da direita para dar as costas, inclusive ao presidente Bolsonaro, para dar as costas às pautas da direita ao redor do Brasil inteiro. Aconteceu esse problema e aqui na Paraíba também. Então, fica difícil usar só a ideologia”, explicou

Jardim explicou ainda que apoia o prefeito Cícero por ser grato ao gestor por acatar suas pautas, ter respeito às suas demandas, ao seu mandato e, principalmente, com as pessoas do vereador e sua família.

“Ele sempre me tratou bem e sempre atendeu aos meus pedidos para que a sociedade fosse favorecida e eu não vou usar a ideologia como escudo para me eximir da função de ser leal”, declarou