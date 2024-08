Pollyanna Dutra evita discutir planos políticos para 2026

A secretária de Desenvolvimento Humano da Paraíba, Pollyanna Dutra (PSB), afirmou nesta terça-feira (13) que ainda não tem planos políticos individuais para 2026, preferindo focar no cenário eleitoral deste ano.

Em entrevista a uma rádio de João Pessoa, a ex-deputada destacou a importância de sua cidade natal, Pombal, para a política estadual, mas esclareceu que a candidatura de seu filho, Pedro Feitosa (PSB), está bem estabelecida e não depende de sua influência política.

Pollyanna, que foi deputada pelo Sertão da Paraíba, destacou os feitos que alcançou em Pombal durante sua carreira política, colocando a cidade em destaque no cenário nacional e internacional.

“Pombal merece também a volta para o cenário político do estado. Eu deixei minha cidade assim, preparei Pombal para o futuro, quando a coloquei em destaque nacional e em destaque internacional. E vejo essa dificuldade nesse momento, de olhar para minha cidade e não ter tanto destaque assim”, disse.

Apesar de ser uma figura política conhecida na região, Pollyanna fez questão de frisar que seu filho, Pedro Feitosa, tem “luz própria” e protagoniza o cenário político da cidade.

Segundo a secretária, Pedro tem se dedicado a discutir e construir propostas para o futuro do município, desempenhando um papel ativo e independente.

Quando questionada sobre suas intenções para 2026, Pollyanna preferiu não se antecipar, afirmando que é necessário primeiro viver o atual período eleitoral. Ela também mencionou a importância de um diálogo com o governador João Azevêdo (PSB) para alinhar os planos do partido após as eleições de 2024, reiterando que qualquer decisão futura será tomada em consonância com a liderança estadual.

*Siga o nosso Instagram @paraiba_online