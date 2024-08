Azevêdo diz que PT errou na candidatura própria em João Pessoa

O governador da Paraíba, João Azevêdo fez uma avaliação da decisão do PT no processo eleitoral de João Pessoa e disse que o partido errou ao trocar o apoio do PSB pela candidatura própria, esquecendo-se da aliança para a possível reeleição de Lula em 2026.

A observação do governador foi dada durante entrevista a uma emissora da capital nesta segunda-feira (12).

Muito embora afirmando que em nenhum momento interferiu da decisão do PT em João Pessoa, Azevêdo advertiu que a escolha determinará o futuro, bem como as consequências boas ou não para qualquer um.

“Não articulei para o partido ficar com Cícero Lucena, mas emiti minha opinião quando perguntando e fiz a minha leitura”, disse.

Para ele, o grupo petista não fez a devida avaliação sobre o projeto nacional, uma vez que o candidato à reeleição, Cícero Lucena, conta com o apoio do governador, do vice-governador, de uma senadora e de pelo menos seis ou sete deputado federais, que são da base do presidente Lula.

“De repente isso tudo foi esquecido em busca de uma projeto individual, que é um direito do PT ter candidatura própria, tem que se entender isso. Agora, essa troca terá valido a pena considerando que em 2026, teremos uma reeleição para presidente da República e que o presidente Lula precisará de toda essa base ampliada e que haverá uma renovação de 54 senadores e que o presidente tem hoje, 11 governadores que o apoiam, inclusive eu? Então não fazer essa leitura, na minha lógica, é um erro”, declarou João.

*Siga o nosso Instagram @paraiba_online