Deputado comenta sobre eleições 2026: “A Paraíba conhece Romero”

O deputado estadual Fábio Ramalho (PSDB) comentou as repercussões da recente decisão de Romero Rodrigues (Podemos) de não disputar a Prefeitura de Campina Grande nas eleições municipais de 2024. Durante entrevista ao programa Correio Debate, nesta segunda-feira (12).

Fábio projetou os possíveis caminhos que Romero pode seguir para o pleito de 2026, destacando que, caso ele opte por não concorrer ao governo do estado, o nome mais cotado pelo bloco de oposição é o de Pedro Cunha Lima (PSDB).

Fábio ressaltou a importância de Romero definir sua candidatura para 2026, seja ela para o governo, para a reeleição como deputado federal ou para o Senado.

Segundo o deputado estadual, essa definição é crucial para o fortalecimento do projeto de oposição no estado, que ele acredita estar mais coeso em comparação com as eleições para o Governo da Paraíba em 2022.

“A Paraíba conhece Romero. Se ele quiser ir para a reeleição como deputado federal, estaremos contribuindo com muita eficácia. Se ele quiser ser candidato a senador ou governador, estaremos no mesmo projeto”, afirmou Fábio, enfatizando que Romero precisa escolher seu caminho ainda este ano.

Fábio também destacou o fortalecimento da oposição, citando partidos como União Brasil, MDB, PSDB e Podemos, que têm se unido em torno de um projeto comum.

Ele acredita que o impasse em torno da candidatura em Campina Grande se transformou em uma grande esperança para 2026, com Pedro Cunha Lima despontando como o principal nome da oposição.

Para o deputado, a união e preparação dos partidos oposicionistas os coloca em uma posição mais forte do que em 2022, o que pode ser decisivo nas próximas eleições estaduais.