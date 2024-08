Candidatos em Campina posam ao lado de Lula para sessão de fotos

Inácio Falcão, candidato a prefeito de Campina Grande pelo PCdoB, juntamente com o seu candidato a vice-prefeito Hermano Nepomuceno, do PT, estiveram em Brasília neste final de semana se encontrando com o presidente Lula.

O momento aconteceu para a produção de fotos com Inácio e Hermano, que serão usados na campanha deste ano.

Inácio e Hermano consideram-se os ´candidatos do presidente Lula´ na cidade, e juntamente com a federação Brasil da Esperança (PC do B, PT e PV) vão alinhar seus projetos em Campina Grande aos de Lula.

“Foi um final de semana bastante proveitoso, aonde eu e Hermano pudemos passar a Lula o andamento desta fase de inicial da campanha. Temos consciência que vamos ter uma jornada longa, difícil, mas com fé em Deus e Esperança vamos chegar ao segundo turno, porque Campina Grande merece um projeto de governo popular, e não um projeto familiar que não consegue melhorar a vida de quem mais precisa”, destacou Inácio.

Hermano Nepomuceno pontuou que o encontro com Lula só fortalece e entusiasma essa jornada.

“Nessa caminhada, ter o apoio do maior presidente da história do Brasil faz a nossa responsabilidade aumentar. O maior estadista do Brasil (Lula) entende que dialogar com as bases e ir pras ruas garante a solidez da nossa democracia. Campina Grande terá uma candidatura do presidente Lula nestas eleições”, comentou o candidatos.