Prefeitável do PDT: “O povo de Campina não será enganado”

André Ribeiro, prefeitável do PDT, foi entrevistado no ciclo de entrevistas que a Rádio Tabajara realiza com os candidatos majoritários deste ano em Campina Grande.

A seguir, trechos de sua participação.

“Essa é uma premissa fundamental da prática do nosso partido, um partido que, inclusive, foi o responsável por implantar a educação integral no Brasil. O PDT fez no Ceará, por exemplo, que 88 das 100 melhores escolas públicas do país estivessem no estado, porque nós acreditamos que a educação precisa ser um processo transformador.

“Eu digo sempre: a educação é a única coisa que, depois que a gente aprende, ninguém tira de nós. Nosso legado é defender uma educação que não seja apenas ter uma escola em tempo integral como uma dobra de tempo, em que você sobrecarrega o professor e o alunos, sem oferecer para o estudante alternativas de musicalidade, de saúde pública, uma escola cidadã, esportiva e uma política intersetorial.

“Eu serei o prefeito dos concursos públicos. Campina Grande vai voltar a ter concursos públicos. Eu serei o prefeito que democratizará o acesso à Prefeitura.

“O governo de Bruno demonstra uma falta de planejamento total.

“É complicado para quem não tem compromisso e nem competência. Além de não saber o que é ter um filho precisando de um hospital. É complicado para quem faz da administração pública um jogo de ‘marketagem’. Agora, o prefeito está fazendo uma maquiagem para dizer que abriu o local (hospital da criança).

“O povo de Campina não será enganado porque eu não deixarei. O hospital está completamente inacabado, só tem salas na frente que estão prontas para colocar um ar-condicionado. Por trás, é mato. Ou seja, é zero condições.

“A Rainha da Borborema precisa de alguém que tenha coragem de resolver essas questões que são deixadas de lado. Eu vou retomar o desenvolvimento de Campina, vou fazer com que essa cidade volte a ter orgulho de bater no peito e dizer que é a capital do trabalho.

“Eu digo sempre que é como se Campina estivesse dentro de um vagão de trem escuro, à noite, rumo ao abismo, e o maquinista está dormindo. Vamos colocar um maquinista que saiba para onde levar Campina”.

*notas da coluna Aparte, assinada pelo jornalista Arimatéa Souza.

Para ler a edição completa deste final de semana, acesse aqui.

♦ Siga nosso Instagram: @paraiba_online