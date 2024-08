Lula deve vir a João Pessoa dar uma força na campanha do PT

Os candidatos a prefeito e vice de João Pessoa pelo Partido dos Trabalhadores, Luciano Cartaxo e Amanda Rodrigues, respectivamente, divulgaram neste final de semana, fotos de divulgação da campanha eleitoral com o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva.

Cartaxo e Amanda estiveram em Brasília, em conversa com o presidente para as fotos e agendar uma possível vinda a João Pessoa para dar uma força à campanha do partido.

Em recente entrevista à imprensa, Amanda Rodrigues afirmou que não há agenda ainda, mas o presidente virá à capital paraibana, assim como vai para outras campanhas do PT no interior do país.

“O presidente está super feliz com a nossa candidatura. O presidente está empolgado, o diretório nacional está empolgado” destacou a candidata, acrescentando que o presidente Lula faz política com maestria ao ser indagado se Lula havia perdoado Cartaxo pela forma como havia saído do PT.

“Com Lula na presidência, vamos trabalhar muito pra fazer uma gestão mais humana e com compromisso social, que tenha obras e entregas que melhorem a qualidade de vida da nossa gente. João Pessoa pode e vai ter muito mais”, destacou Cartaxo por meio das redes sociais.

Já a candidata Amanda Rodrigues revelou que tudo que aprendeu sobre democracia, resiliência, força e coragem foi com Lula. “Estou hoje ao lado de Luciano Cartaxo lutando por minha João Pessoa e por minha gente” ressaltou acrescentando que.Lula luta sempre por todos. “E eu estou dedicando um pedaço da minha vida para lutar pelo senhor”, completou.

