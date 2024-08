RC diz que campanha está polarizada entre Cartaxo e máquinas públicas em JP

O ex-governador do Estado, Ricardo Coutinho (PT) comentou nas redes sociais sobre o primeiro debate ocorrido nessa quinta-feira (08), entre os candidatos a prefeito de João Pessoa.

Ele acredita que a campanha está polarizada entre o candidato do seu partido, Luciano Cartaxo e as duas máquinas administrativas do estado e do município.

“A polarização que existe em João Pessoa, é uma polarização entre Luciano Cartaxo e duas máquinas públicas que estão sendo usadas vergonhosamente: O governo do Estado e Prefeitura, que obriga as pessoas a tomarem partido e as pessoas não querem aquele determinado partido”, disse.

Segundo ele, Cartaxo se mostrou mais preparado por já ter sido prefeito da capital paraibana e tem realizações para mostrar, sabe governar e quem sabe governar pode assumir compromissos.do que vai fazer no futuro.

Ele criticou a participação do prefeito Cícero Lucena (PP) e ressaltou que foi e cada mais será pior nos debates porque o gestor não é da era dos debates e o pior é que não tem o que mostrar como governante de João Pessoa.

Para o ex-governador, é impossível alguém governar três vezes uma cidade e não consegue fazer escolas, creches e não tem nada para mostrar.

“Eu estou falando de uma cidade de quase cinco bilhões de reais de orçamento. E por isso que eu creio que está em curso uma mudança dentro dessa cidade e essa mudança atende pelos nomes de Luciano Cartaxo e Amanda Rodrigues”, argumentou.