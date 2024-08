Prefeitável Bolinha: Todos os desafios sempre respondi com competência

O prefeitável campinense Artur Bolinha (Novo) abriu uma série de entrevistas promovida pela rádio (estatal) Tabajara FM com os postulantes à PMCG.

A seguir, alguns trechos de suas declarações.

Ele anunciou a intenção de construir um Hospital Geral Municipal.

O candidato aproveitou para abordar o não consumado novo Hospital da Criança: “Aquilo foi um grande engodo vendido a Campina. Um hospital que chegou a ser inaugurado, mas que hoje só o que vemos são as paredes.

Eu confesso que preciso ter mais informações juntamente ao Ministério Público para entender como se deu esse processo e analisar qual caminho adotar”.

“Poucas vezes eu me recordo de Campina estar com a sua malha viária tão degradada, é buraco em tudo que é lugar. Então, quando pensamos em melhorar a mobilidade urbana, a preservação e a boa qualidade da pavimentação asfáltica se faz necessária.

“Existe um compromisso meu de fazermos um programa de recuperação e revitalização de todas as feiras de Campina, a começar pela própria feira central, de onde eu surgi. Eu sei a importância da feira, do ponto de vista econômico, social e cultural e sei que, quando uma feira está com a estrutura adequada, a população vai até lá com mais frequência para consumir.

“Eu já fui vítima da insegurança na cidade, tive duas lojas arrombadas na mesma semana e é um crime terrível. Além do prejuízo econômico, você também tem danos ao espaço físico que, muitas vezes, impossibilita o estabelecimento de voltar a funcionar.

“Todos os desafios que tive até agora sempre respondi com muita competência e dedicação. Acima de tudo, meu diferencial é a minha capacidade de formar excelentes equipes.

*fonte: coluna Aparte, assinada pelo jornalista Arimatéa Souza.

