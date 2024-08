Inácio Falcão: “O PSD já estava fechado conosco”

Na reunião que ocorreu esta semana com filiados da frente partidária Brasil da Esperança (PCdoB, PV e PT) – para a oficialização do nome do professor Hermano Nepomuceno (PT) como o companheiro de chapa do deputado Inácio Falcão (PCdoB) -, a presidente do PCdoB/CG, Glauce Jácome, qualificou o seu prefeitável como “indiscutivelmente, a maior referência popular” desse processo eleitoral.

“Há um sentimento de mudança em Campina que é forte”, proclamou Hermano no ´batismo´ na condição de candidato a vice-prefeito.

Inácio Falcão revelou à ´companheirada´ que “o PSD já estava fechado conosco”, quando surgiram as ´forças políticas externas´.

O prefeitável do PCdoB disse que – se eleito prefeito – pretende “passar todo o meu legado na Paraíba” à vereadora Jô Oliveira (PCdoB).

Falcão também antecipou que “vamos usar muito a palavra de Deus na campanha”.

“Tudo posso Naquele que me fortalece”, verbalizou.

(versículo de Felipenses – 4: 13).

Perseguição

embate político: “Esse cidadão (menção indireta ao prefeito Bruno) pratica o mal e persegue as pessoas”.

