O pré-candidato à reeleição pelo Progressistas em João Pessoa, Cícero Lucena, participou da noite desta quinta-feira do primeiro debate das Eleições 2024 promovido pelo Sistema Arapuan no teatro do Sesc (Serviço Social do Comércio).

Ao longo de três blocos, Lucena defendeu avanços de sua gestão e elencou ações que estão fazendo – na sua opinião – a capital paraibana avançar na qualidade de vida e benefícios aos cidadãos.

Ele citou a reconstrução de escolas e recuperação de equipamentos de saúde, além do desafio de promover a mobilidade urbana, em meio ao crescimento populacional de João Pessoa, a preparando para o futuro.

O primeiro bloco do debate foi dedicado à apresentação, por parte de cada um dos quatro pré-candidatos homologados em convenção partidária.

No segundo momento desse bloco os concorrentes tiveram de responder questionamentos de temas livres entre si.

Educação, Saúde e transporte público dominaram os questionamentos.

Ao pré-candidato Marcelo Queiroga (PL), Cícero citou a construção de novas creches – 10 delas em curso em parceria com o Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação (FNDE) e a reconstrução das escolas, com recursos da Prefeitura – 38 já entregues num padrão tecnológico.

Cícero Lucena também contrapôs o pré-candidato Luciano Cartaxo (PT) sobre a construção de novos equipamentos de saúde na Capital – área em que a gestão municipal entregou duas novas Unidades de Saúde da Família (USFs) – uma no Colinas do Sul e outra no Bairro das Indústrias, e o recém inaugurado Hospital Dia, em Jaguaribe.

Por fim, no setor de transporte público, provocado pelo pré-candidato Ruy Carneiro (Podemos), Cícero lembrou da renovação da frota da Capital, que saiu da oitava para a terceira mais nova, com média de uso de seis anos.

Além do serviço alternativo dos ‘Geladinhos’ – ônibus com ar condicionado e wi-fi -, Cícero Lucena também lembrou da construção do Terminal de Integração do Valentina.

O atual prefeito também projetou a criação de quatro corredores viários e cinco terminais de integração, por meio de financiamento da Agência Francesa de Desenvolvimento – no Varadouro, no Bessa, em Cruz das Armas, na Avenida 2 de Fevereiro e na Avenida Hilton Souto Maior.

O último bloco foi dedicado às considerações finais. Cícero Lucena agradeceu a parceria com o Governo do Estado e projetou mais ações em um futuro mandato.

“João Pessoa está melhorando. E por essa razão, eu tenho obrigação e o dever de ser grato a todos que têm nos ajudado na parceria com isso. A exemplo do Governo do Estado tem várias ações em conjunto, até porque ter gratidão é um sentimento nobre. Muitos não têm esse sentimento. Mas tinha certeza. Eu tenho orgulho de morar em João Pessoa. Eu sou feliz por morar em João Pessoa e tenho certeza absoluta que muitos também são felizes por isso. Aqueles que querem puxar para trás, eles é que vão para trás. Nós vamos para frente. João Pessoa vai avançar”, afirmou.

*Com informações da Ascom

