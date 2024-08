Candidato a vice-prefeito já conta com o apoio do PT em um eventual 2º turno em João Pessoa

O atual vice-prefeito de João Pessoa, Leo Bezerra, candidato à reeleição na chapa PP e PSB, afirmou em entrevista concedida à imprensa, nesta sexta-feira (09), que ele e o prefeito Cícero Lucena vão buscar o apoio dos dissidentes do PT, a exemplo da deputada Cida Ramos, com a qual já vem dialogando.

Ele revelou que votou em Cida Ramos para deputada estadual e aposta ainda no apoio do PT, no segundo turno, caso o partido não obtenha êxito.

Leo Bezerra disse que acredita nesse apoio até por conta da aliança nacional entre o PT e o PSB e da boa relação do governador João Azevedo com presidente Lula, e com o próprio prefeito Cícero Lucena.

Bezerra enfatizou ter grandes perspectivas nessa construção para o segundo turno, porque não podia deixar de agradecer ao próprio deputado Luciano Cartaxo, que ajudou Azevedo no segundo turno das eleições para governo do Estado em 2022 e faz parte da base governista na Assembleia Legislativa da Paraíba.

“Eu não posso deixar de mencionar isso e que o PT não esteve com o governador no primeiro turno, mas o governador esteve defendendo Lula no 1º e 2º turno e se eu disser que não buscaria o apoio do PT em um eventual 2º turno, eu estaria mentindo, porque o PT é um parceiro hoje do governador João Azevedo e parceiro a gente busca. Eu não tenho problema de conversar com ninguém”, referendou.

