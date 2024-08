Vereador campinense desiste de tentar a reeleição

O vereador Janduy Ferreira (UB) comunicou, por intermédio de suas redes sociais, que não vai concorrer à reeleição nas eleições de outubro próximo.

“Não estamos saindo da vida pública, pelo contrário estamos mudando a rota pela qual iremos traçar nossos destinos políticos. Deixamos claro que todos os projetos do mandato que exerço continuaram pois permaneceremos na vida pública e na política paraibana”, assinalou o edil.

Acerca das eleições deste ano, ele disse que “reforço meu compromisso com a reeleição do prefeito Bruno Cunha Lima e dedicaremos todos os esforços para contribuir com essa meta”.

