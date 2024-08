Prefeito Bruno avisa que não vai “gastar tempo” na campanha com brigas

O prefeito Bruno Cunha Lima (UB) disse que não pretende trocar farpas com as candidaturas oposicionistas ao longo da campanha.

“Eu tenho focado no que é essencial, e não é de hoje. Em nenhum momento eu gastei tempo para brigar. Na verdade, o embate politico, no momento adequado, é bem-vindo, faz parte da democracia. Mas briga, não. Nunca vi briga construir absolutamente nada. A gente quer construir solução, construir trabalho”, declarou em entrevista.

Ainda de acordo com o prefeito, “vou fazer como na eleição passada, quando não ataquei ninguém. Da mesma forma no meu tempo de gestão. Agora, no tempo da campanha, você não vai me ver atacando ninguém, porque o foco é trabalhar. Quando a gente gasta tempo com o que não deve, se perde tempo que deveria ser gasto trabalhando”.

Bruno ponderou ainda que “eu preciso de muito tempo na campanha para mostrar tudo o que tem sido feito. As pessoas estão interessadas nos resultados”.

*informações publicadas na coluna Aparte, assinada pelo jornalista Arimatéa Souza.

Para ler a edição completa desta quinta-feira, acesse aqui:

Aparte: Devagar com o andor em Campina Grande (paraibaonline.com.br)

*dica para você: acompanhe o nosso Instagram – @paraiba_online