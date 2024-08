Prefeitável do PSB em Campina faz deferência à candidata da causa animal

No discurso proferido na convenção que homologou a sua candidatura a prefeito, domingo último, o prefeitável campinense Jhony Bezerra (PSB) fez apenas uma menção aos postulantes à Câmara de Vereadores: jornalista Waléria Assunção, quando abordou o compromisso do seu futuro programa de governo com a causa animal.

*notas da coluna Aparte, assinada pelo jornalista Arimatéa Souza.

