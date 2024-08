Definida a data do debate dos prefeitáveis de Campina Grande na Rede Ita

A Rede Ita definiu ontem com os representantes dos prefeitáveis campinenses a realização do debate no 1º turno.

Será às 18 horas do dia 30 de setembro.

Antes do debate acima mencionado, ocorrerão entrevistas nos programas jornalísticos da Ita com os candidatos a prefeito e a vice-prefeito.

*notas da coluna Aparte, assinada pelo jornalista Arimatéa Souza.

