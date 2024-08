Aliados de Bruno precipitam evolução da campanha que nem começou

Têm um aspecto de precipitação as declarações de muitos aliados do prefeito campinense projetando que a campanha deverá ser encerrada já no 1º turno, com a vitória de Bruno.

No espectro da oposição existem cinco candidaturas, com estratégias, prioridades e campos ideológicos distintos, mas quem convergem no sentido de amealhar votos que remetam a disputa para um turno suplementar, no qual seria inoculado predominantemente o componente plebiscitário.

Falar em desfecho eleitoral a essa altura, sem o começo da campanha propriamente dita; sem as aparições no guia eleitoral gratuito; sem pesquisas aferindo a saída do processo sucessório do deputado Romero Rodrigues; e sem a aferição do grau de nacionalização da disputa, é uma baita temeridade.

*tópicos da coluna Aparte, assinada pelo jornalista Arimatéa Souza.

