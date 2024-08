Nesta quarta-feira (7), em entrevista concedida em uma rádio de João Pessoa, o deputado federal e presidente do Partido Liberal (PL) na Paraíba, Cabo Gilberto Silva, anunciou a destituição do Diretório Municipal do PL em Santa Rita.

Segundo o deputado, a decisão foi tomada em consonância com a orientação da direção nacional do partido, que retirou o apoio à candidatura de Nilvan Ferreira (Republicanos) na cidade, após o candidato receber o apoio do governador João Azevêdo (PSB), endosso este que contrariou os interesses de Cabo Gilberto e outras lideranças do PL, que são oposição ao governo estadual.

“E quando a gente deu partido para fazer parte da coligação com o Republicanos, obviamente as pessoas foram escolhidas pelo nosso Nilvan, que era o líder do Republicanos lá. E automaticamente, como veio a decisão, eles não quiseram cumprir, mas não tem problema nenhum. Já foi destituído o diretório e vamos colocar outro diretório para que a determinação da nacional seja respeitada através da resolução”, explicou.

O parlamentar fez questão de enfatizar que não tem nada pessoal contra Nilvan Ferreira. “Tenho um carinho enorme por Nilvan, mas é uma questão política. Não tem como o PL estar no palanque do governador e o Republicanos apoiar nossos candidatos adversários em toda a região metropolitana”, ressaltou Cabo Gilberto.

