“Estaremos unidos por Campina Grande”, enfatiza Fábio Ramalho

Na última segunda-feira, 6 de agosto, aconteceu a convenção partidária do União Brasil em Campina Grande. O evento contou com a participação de diversas figuras políticas, incluindo o presidente estadual do PSDB na Paraíba, deputado estadual Fábio Ramalho.

Em seu discurso, Fábio Ramalho destacou a união do partido, apesar das dúvidas.

“Quando as pessoas não acreditavam e muitas vezes usavam a chacota dizendo que não estaríamos unidos por meio dessa união, nós mostrávamos o contrário”, afirmou.

Ele ressaltou que, assim como em um casamento, desentendimentos ocorrem, mas não devem romper a relação.

“Eu tenho certeza que aqueles que casados são, qual é aquele que nunca discutiu? Mas jamais se acaba um casamento por conta do amor que é tido. E o maior amor de tudo isso é Campina Grande, e por Campina Grande que estaremos unidos, que Romero está aqui”, disse.

O deputado concluiu seu discurso mencionando a continuidade dos projetos na cidade, como o Parque Evaldo Cruz e a ampliação das policlínicas.

Veja trecho do discurso:

*Vídeo: ParaibaOnline