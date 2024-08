As contas da Prefeitura Municipal de Campina Grande, na gestão de Bruno Cunha Lima, referentes ao ano exercício de 2021, foram aprovadas por unanimidade e sem ressalvas pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE-PB), durante sessão do Pleno.

Em seu voto, o conselheiro relator, André Carlo Torres Pontes, destacou o atendimento integral à Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), assim como o empenho da gestão para honrar e reduzir sua dívida.

André Carlos também ressaltou o atendimento, por parte da administração municipal, aos índices constitucionais relativos aos investimentos nas áreas de Educação e Saúde.

Acompanhando o entendimento do relator, o conselheiro Fernando Catão destacou a evolução do Município na gestão de pessoal.

Ao final do julgamento, o Tribunal Pleno do TCE/PB aprovou o voto do conselheiro relator por unanimidade e sem ressalvas.

