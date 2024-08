Adriano Galdino prospecta Governo da Paraíba para 2026

O deputado estadual e presidente da Assembleia Legislativa da Paraíba (ALPB), Adriano Galdino (Republicanos), confirmou nesta quarta-feira (07) suas intenções políticas para as eleições de 2026.

Durante entrevista à Correio FM, Galdino destacou sua decisão de concorrer ao governo do Estado, afirmando que não pretende esperar por ninguém para seguir sua caminhada política.

“Eu vou na minha caminhada, na minha luta, colocando na Paraíba a ideia do que precisa ter: um filho do povo que entenda, compreenda as dificuldades e saiba tratar das questões de sobrevivência, de qualidade de vida, da geração de empregos. O sofrimento de um filho do povo me permite criar um estado mais justo, maior e melhor”, declarou Galdino durante a entrevista.

Galdino elogiou o deputado Hugo Motta, destacando seu interesse em ser senador e seu potencial como um candidato viável ao governo no futuro.

Galdino ressaltou a juventude e competência de Motta, sugerindo que ele tem potencial não apenas para ser um grande senador, mas também para aspirar à presidência da Câmara Federal.

“Todas as vezes que eu vou a Brasília, tenho mais certeza de que ele será o próximo presidente da Câmara”, pontuou.