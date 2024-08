Adriano Galdino: “Os deputados podem e devem participar das eleições municipais”

Após o recesso parlamentar, os deputados retornaram às atividades legislativas nessa terça-feira (06), quando votaram diversas matérias.

Contudo, as sessões ordinárias, que deliberam sobre as votações das matérias, só irão acontecer a cada 15 dias até o término da campanha eleitoral para que os deputados participem do processo das eleições no interior do estado.

O presidente da Assembleia Legislativa, Adriano Galdino (Republicanos) justificou o período das sessões e disse que os deputados não só podem como devem participar do processo eleitoral.

Ele parabenizou a todos que compareceram às convenções partidárias, que segundo o presidente, é uma atividade genuinamente parlamentar.

“A função de um deputado, nesse momento de eleições exige, a palavra é essa: exige, a nossa participação nesse processo eleitoral municipal. É muito importante que cada um cumpra com a sua obrigação. Cada um de nós deputados tem a obrigação, tem o dever, tem, que ter a responsabilidade de participar das eleições municipais”, disse.

Para Galdino, os deputados e deputadas não têm o direito de não participar das eleições municipais.

“Nós temos a obrigação de estarmos presentes, se não em toda a Paraíba, mas pelos menos nas cidades em que somos votados e que somos representantes porque na condição de representantes do povo de cada cidade, de cada comunidade, nós temos o dever de estarmos presentes para ouvirmos os debates, as crítica do povo, as sugestões para que possamos melhor representar o nosso povo aqui,na Casa de Epitácio Pessoa”, avaliou.