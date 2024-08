Pedro Cunha Lima agradece apoios e ratifica união com Bruno

Durante a convenção do União Brasil em Campina Grande, realizada nesta segunda-feira (5), o ex-deputado federal Pedro Cunha Lima (PSDB) fez um discurso expressando sua gratidão pelos apoios recebidos ao longo de sua trajetória política e destacando a importância desses nomes para apoiar o projeto de reeleição do prefeito Bruno Cunha Lima (União Brasil).

Pedro frisou o apoio que ele recebeu de Bruno nas eleições de 2022, quando foi candidato a governador da Paraíba. “Isso marca o nosso coração”, pontuou.

Ele também reconheceu a solidariedade do deputado federal Romero Rodrigues (Podemos), que desistiu de disputar a eleição em Campina Grande, ressaltando sua importância como referência na política. Pedro também agradeceu o apoio do senador Veneziano Vital do Rêgo (MDB) e garantiu que vai estar unido em torno do projeto de reeleição do emedebista para o Senado Federal.

Ele considerou que “a gestão do prefeito Bruno seria uma sem o apoio do senador e é outra com o apoio deVeneziano”.

Na oportunidade, Pedro também ratificou seu apoio a Bruno Cunha Lima, elencando obras e enfatizando o sucesso da edição de 2024 d’O Maior São João do Mundo.

Confira trecho no vídeo:

*Vídeo: ParaibaOnline