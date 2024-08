O deputado estadual e prefeitável Inácio Falcão (PCdoB) não conseguiu, ontem, consumar a aliança que estava alinhavando com o PSD e que desaguaria na indicação da empresária Rosália Lucas como a sua companheira de chapa.

´Aos 45 minutos do segundo tempo´ – para usar uma alegoria futebolística -, entraram no circuito algumas lideranças estaduais, a exemplo do governador João Azevedo, e os partidos vinculados à família Ribeiro (PP e PSD) anunciaram apoio ao prefeitável socialista Jhony Bezerra.

O anúncio oficial do vice de Inácio será feito às 10 horas de hoje no Sesc.

A escolha ocorre dentro da própria federação partidária ((PCdoB, PV e PT).

O nome mais citado ontem era o do professor Hermano Nepomuceno, presidente do PT na cidade.

*notas da coluna Aparte, assinada pelo jornalista Arimatéa Souza.

