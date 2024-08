Tovar não aceita ser vice de Bruno; Romero avalia outros nomes

Após prolongadas horas de múltiplas conversações com diversos interlocutores, o deputado estadual Tovar Cunha Lima (PSDB) avisou ontem que não aceitaria uma eventual indicação, por parte do deputado Romero Rodrigues (Podemos), para a vaga de vice-prefeito na chapa a ser encabeçada pelo prefeito (e candidato à reeleição) Bruno Cunha Lima (UB).

O impasse sobre a vaga de vice adentrou pela noite de ontem, a menos de 24 horas da convenção que hoje homologará a candidatura de Bruno.

Já pertencem à história política da Paraíba as reincidentes conduções agastadas, prolongadas e com fissuras que marcam a formação de chapas majoritárias no agrupamento da família Cunha Lima.

*notas da coluna Aparte, assinada pelo jornalista Arimatéa Souza.

Para ler a edição completa desta segunda-feira, acesse aqui:

Aparte: Jhony sobe o tom logo na largada em Campina Grande (paraibaonline.com.br)

*nos siga no Instagram: @paraiba_online