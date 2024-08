Presidente do PT/CG ataca Romero: “Mais uma vez amarelou”

Neste domingo (4), durante a convenção que homologou o nome de Inácio Falcão (PCdoB) para disputar a Prefeitura de Campina Grande, Hermano Nepomuceno, presidente municipal do PT, aproveitou a oportunidade para fazer duras críticas ao ex-prefeito Romero Rodrigues (Podemos), acusando-o de falta de compromisso e de enganar seus aliados e a população, ao supostamente desistir de disputar a eleição para prefeito.

“O outro mais uma vez amarelou. Foi para frente, foi para trás, enganou o governador, enganou o Republicanos (partido). E onde está a mudança? Onde está a mudança de verdade? A mudança de verdade está aqui, com Inácio Falcão. É isso que Campina precisa”, afirmou o dirigente, sem citar diretamente o nome de Romero.

Ainda em seu discurso, o dirigente do PT, que junto com o partido de Inácio Falcão e o PV integram a federação ‘Brasil da Esperança’, enfatizou a necessidade de uma gestão democrática e alinhada com os interesses das pessoas. Além disso, Hermano pregou união para conseguir alcançar a vitória.

“Todos nós que estamos aqui vamos conduzir Inácio Falcão para a Avenida Rio Branco (endereço do gabinete da Prefeitura de Campina Grande). Vamos estar, em 1º de janeiro de 2025, abrindo as portas do gabinete do prefeito. Nós vamos chegar lá, porque aqui há uma mudança de verdade – declarou Hermano.

O presidente municipal do PT enfatizou também que a cidade não pertence a um grupo ou a uma família, mas ao povo, e que a candidatura de Falcão representa uma ruptura com a antiga política.

“Ao invés de um grupo e de uma família, que acha que a prefeitura é propriedade deles, nós mostramos em 2022 que Campina não é bolsonarista, que Campina não é Cunha Lima, que Campina não é deles. Aqui é o time de Lula. Campina é da democracia, Campina é da mudança, Campina é do povo”, afirmou Nepomuceno.

Confira no vídeo um trecho do discurso:

*Vídeo: ParaibaOnline