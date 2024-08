Presidente do PCdoB: “Lula precisa de um prefeito como Inácio Falcão”

A convenção partidária que oficializou o nome de Inácio Falcão (PCdoB) para disputar a Prefeitura de Campina Grande, representando a federação partidária ‘Brasil da Esperança’ (PCdoB, PV e PT), contou com a participação da presidente da federação no estado, Gregória Benário, que também preside o PCdoB na Paraíba.

Em sua fala, Gregória se referiu a Inácio como sendo o candidato de Lula em Campina Grande, afirmando que ele tem os mesmos princípios do presidente.

“Se apresentar como um pré-candidato de esquerda, que enfrenta ondas difíceis anti-povo, não é fácil. Lula precisa de um prefeito como Inácio Falcão. Nós lutamos pela vitória de Lula porque além dele ser nordestino, nós entendemos a importância de ter um presidente da República que com o coração entende as nossas necessidades. Tenho certeza que Inácio vai também seguir esse rumo, porque com o coração e com a razão Inácio vai colocar Campina no prumo, no rumo”, afirmou Benário.

A presidente da federação ‘Brasil da Esperança’ também enfatizou em seu discurso a importância da união e do compromisso com o povo campinense, reforçando o apoio a Falcão e destacando a força de sua chapa.

“A Federação Brasil da Esperança tem uma alegria imensa em ver que Campina Grande consegue montar um time. Um time favorável para termos uma Câmara Municipal com a cara do povo. Nesta chapa, vão sair vários vereadores que vão abrir as portas do parlamento. É muito bom a gente ter um candidato que vem do povo, um candidato que trabalha para o povo e pelo povo – afirmou a presidente.

Gregória destacou ainda a responsabilidade que Falcão assume ao se candidatar, ressaltando a confiança e o respeito que ele tem da federação partidária. Ela lembrou que a campanha será intensa e que é necessário conquistar os eleitores para garantir a vitória nas urnas.

“A partir de agora ninguém dorme porque precisamos conquistar corações e mentes para eleger Inácio Falcão. Inácio, a sua responsabilidade é gigante e é uma responsabilidade que você tem a certeza, tem toda a nossa confiança, tem todo o nosso respeito. Porque se apresentar como um candidato que enfrenta ondas difíceis, não é para qualquer um”, acrescentou a dirigente partidária.

Confira um trecho do discurso no vídeo:

*Vídeo: ParaibaOnline