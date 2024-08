PL e NOVO homologam chapa majoritária na disputa pela prefeitura de João Pessoa

O PL e o NOVO oficializaram neste sábado (03), durante a convenção partidária, a chapa majoritária na disputa pela Prefeitura de João Pessoa. Marcelo Queiroga e Sergio Queiroz são, respectivamente, os candidatos a prefeito e vice da Coligação “Pra mudar João Pessoa de Verdade”

Os dois partidos terão ao todo 55 candidatos a vereador na disputa por vagas na Câmara Municipal de João Pessoa. Deste total, 30 candidatos são da chapa proporcional do Partido Liberal com10 mulheres compondo a chapa e pelo NOVO, 25 candidatos sendo oito vagas destinadas às mulheres.

Em entrevista à imprensa, Marcelo Queiroga, falou sobre a formação da aliança com o NOVO e disse ter sido fruto de um trabalho de várias mãos de pessoas que querem ver João Pessoa mudar. Portanto, era uma chapa representativa da direita conservadora do estado.

“Vamos mostrar a nossa plataforma de governo, as nossas propostas à sociedade de João Pessoa, que vai escolher quem tem realmente as condições de fazer uma João Pessoa melhor de verdade. Nós vamos disputar uma eleição e não uma guerra. Os nossos adversários não são nossos inimigos e nós vamos mostrar que temos as melhores propostas para romper 30 anos de atrasos de governos que foram ineficientes, corruptos ou os dois”, destacou.

Já o vice, Sérgio Queiroz afirmou que o NOVO quer trazer uma visão de uma máquina enxuta, atenta às necessidades reais da população, participação social nos debates para que saibam realmente quais são as prioridades.

“O novo é conhecido pela sua intransigência no combate à corrupção” destacou.

