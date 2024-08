PL e Novo celebram aliança também na cidade de Cabedelo

Os partidos PL e Novo oficializaram neste domingo (4) a chapa com o deputado estadual Wallber Virgolino (PL) como candidato a prefeito e o ex-deputado federal Major Fábio (Novo) como candidato a vice-prefeito, em Cabedelo.

Na convenção, Wallber ressaltou que além da segurança municipal, área na qual é especialista, vai focar numa gestão que promova uma revolução na Educação que esteja ao alcance de todos, assim como uma melhora impactante no sistema de Saúde em Cabedelo.

“A Educação tem que ser inclusiva, tem que ser para todos. Precisamos fazer uma revolução nessa área. É a melhor maneira de se combater o crime, porque é o que previne o seu avanço. Eu e Major Fábio somos frutos da Educação, ingressamos na Polícia, Civil e Militar, por concurso público, portanto escolhemos o nosso futuro. Outra prioridade da nossa gestão será a saúde pública municipal, que hoje é um caos em Cabedelo. Vamos investir maciçamente na atenção básica, onde a maior parte dos problemas da saúde poderia ser resolvida”, destacou Wallber.

Já o candidato a vice-prefeito Major Fábio (Novo) enfatizou a necessidade de se resgatar as crianças e adolescentes das ruas com mais investimentos na Educação infantil.

“É o acesso à Educação, à Cultura e ao Esporte que possibilita que a criança e o adolescente possam escolher o seu futuro e não serem condenados à marginalidade, a situação de rua e a criminalidade. É um esforço muito grande, mas viemos aqui Wallber e eu, para mudarmos a história dessa população para sempre”, afirmou Major Fábio.

Durante a convenção, foram anunciados os nomes dos candidatos e candidatos do PL e do Novo para disputa para Câmara Municipal de Cabedelo.

O evento também contou com as presenças de apoiadores de lideranças dos dois partidos, a exemplo do deputado federal Cabo Gilberto Silva (PL), do ex-ministro da Saúde, Marcelo Queiroga (PL), e do Pastor Sérgio Queiroz (Novo).

Wallber Virgolino Ferreira da Silva é delegado da Polícia Civil, por concurso público, foi secretário de Administração Penitenciária da Paraíba e do Rio Grande do Norte. Exerce atualmente o mandato de deputado estadual, desde 2019, tendo sido reeleito em 2022.

Major Fábio Rodrigues de Oliveira é policial militar, por concurso público, foi deputado federal por dois mandatos, entre 2007 e 2015, disputando o Governo da Paraíba nas eleições de 2014 e 2022.