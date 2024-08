Inácio Falcão: “Campina quer ser muito mais do que ela é”

No fim da manhã deste domingo (4), o pré-candidato a prefeito de Campina Grande, representando a federação ‘Brasil da Esperança’ (PCdoB, PT e PV), Inácio Falcão, realizou sua convenção partidária reunindo pré-candidatos a vereador, apoiadores e lideranças partidárias na AABB.

Em seu discurso, o prefeitável disse que a cidade está acordando politicamente e que ela precisa ser grande não apenas no nome.

– Eu quero dizer a vocês que eu estou muito emocionado, porque Campina está acordando. Campina está mostrando, cada dia mais, que quer ser muito mais do que ela é. Campina precisa ser grande, não só no nome, mas em gestão, em representação, em desejo popular. Aqui, eu tenho a alegria de apresentar todos os pré-candidatos a vereador da minha chapa – declarou Falcão, que atualmente exerce mandato de deputado estadual.

Ainda em seu discurso, Falcão criticou a administração do atual prefeito, Bruno Cunha Lima (UB), enfatizando a necessidade de mudança e de uma gestão que dialogue com a população.

Além disso, Inácio Falcão destacou seu histórico político, mencionando suas realizações como vereador por quatro mandatos e seu compromisso com a população de Campina Grande. Ele prometeu uma administração voltada ao diálogo, com atenção especial aos jovens, às mulheres e ao comércio local.

– Esse momento é para a gente unir as mãos e sairmos de casa em casa, mostrando a realidade a Campina Grande, porque não se faz campanha só por rede social, não se faz campanha só em televisão, mas vamos fazer a campanha de estar no chão, andando na casa de vocês, olhando no olho do povo, falando a verdade e mostrando à sociedade que Campina ainda tem jeito – afirmou Falcão.

Ainda em sua fala, Inácio também criticou a atual gestão, mencionando problemas na saúde pública e acusando a administração de enganar a população.

-Você anda nos bairros da cidade, você não vê os PSF funcionando, você não vê o médico tratando de patologia do povo da nossa cidade. Isso é uma falta de respeito ao povo de Campina Grande, mas todos vocês sabem que a nossa bandeira é lutar para gerenciar uma cidade tão grande como é Campina e vamos dar saúde e qualidade ao nosso povo e, acima de tudo, respeitando a sociedade – pontuou.

Confira no vídeo um trecho do discurso do prefeitável na convenção:

*Vídeo: ParaibaOnline