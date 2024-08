Filiados do PSD vetam apoio à candidatura de Inácio Falcão em Campina

Os pré candidatos(as) do PSD a vereador(a) em Campina Grande reuniram-se na manhã deste domingo para encaminhar o que poderá ser consolidado na convenção do partido que será realizada amanhã, último dia do prazo previsto pela legislação eleitoral.

22 candidatos a proporcional pelo PSD decidiram vetar apoio a candidatura de Inácio Falcão (PCdoB), lançado a prefeitura neste domingo em convenção da Federação Brasil da Esperança.

Os membros do PSD decidiram não coligar e nem avalizar candidaturas que não tenham participado do processo de construção da chapa proporcional às eleições deste ano e consideram apoiar Jhony Bezerra em razão de ser o candidato a prefeito apresentado pelo Governador João Azevedo para o pleito deste ano.

A posição dos filiados e convencionais foi levada a presidente municipal, Vereadora Eva Gouveia, pré candidata a reeleição e também será encaminhada a Senadora Daniella Ribeiro, presidente estadual da legenda.

Os filiados sinalizaram acionar o Diretório Nacional e a justiça para adotar medidas necessárias caso não sejam respeitadas as decisões majoritárias dos pré candidatos e convencionais, de acordo com a legislação eleitoral e o estatuto do PSD.

O encontro aconteceu no escritório da Vereadora Eva Gouveia e contou com a presença dos filhos do ex deputado Rômulo Gouveia, fundador do PSD na Paraíba.

♦ Dica pra você: siga nosso Instagram – @paraiba_online