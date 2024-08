Bruno e Romero participam de convenção na cidade de Lagoa Seca

O prefeito Bruno Cunha Lima (UB), ao lado dos deputados Romero Rodrigues (Podemos) e Fábio Ramalho (PSDB) participaram, neste domingo, da convenção que confirmou a candidatura à reeleição da prefeita Michelle Ribeiro, em Lagoa Seca, tendo como candidato a vice-prefeito Paulinho Patriota.

Bruno reforçou o apoio ao projeto de Michelle no município e a força da unidade do grupo: “O sentimento de unidade do nosso grupo é muito forte e por isso nós estamos aqui pra reforçar nosso apoio a Michelle Ribeiro, que será uma grande prefeita para o município, continuando um trabalho que começou com Fábio e seguiu com Dalva, trazendo desenvolvimento para Lagoa Seca”.

