PP, REP e PSD querem desistência de Jhony e candidatura de Daniella Ribeiro

O ´vácuo´ deixado pela saída do processo do deputado Romero Rodrigues (Podemos) ´aclarou´ horizontes para a família Ribeiro, com a avaliação de que a senadora Daniella tem reais chances de triunfar nas urnas diante do prefeito Bruno.

Daniella eventualmente eleita resolveria, por antecipação, um ´enrasco´ que se desenha no horizonte: em 2026, na hipótese de seu filho Lucas assumir o Governo da Paraíba (diante da possibilidade de João Azevedo deixar o cargo para concorrer a uma vaga no Senado), a senadora só poderia disputar a reeleição ao Senado, o que reduziria o campo de alianças da família Ribeiro.

Ainda ontem, João Azevedo conversou com os deputados Aguinaldo Ribeiro (PP) e Hugo Motta (presidente do Republicanos) com relação à entrada da senadora na sucessão campinense.

*notas da coluna Aparte, assinada pelo jornalista Arimatéa Souza.

