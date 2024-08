Marinaldo Cardoso: “compromisso selado” com o governador

As mãos sobrepostas da foto oficial do encontro – disponível no ParaibaOnline – selaram a chegada de Marinaldo à base de João e a sua condição de 14ª vereador oficialmente de oposição ao prefeito Bruno Cunha Lima (União).

“A vida, muitas vezes, nos leva a novos caminhos e definições necessárias, que nos exigem outro valor essencial que possuo: a coragem”, publicou Marinaldo posteriormente em suas redes sociais.

Sem mencionar o nome do deputado Romero Rodrigues, o vereador registrou que “sigo para um novo ciclo. Um ciclo advindo de circunstâncias alheias ao meu controle”.

Em nova menção à foto com os novos aliados, Marinaldo Cardoso assinalou que “mãos dadas não são apenas um gesto para registro. Para mim, são um verdadeiro compromisso selado, a afirmação pública da convergência de propósitos e a confirmação de um caminho a ser trilhado juntos e unidos”.

