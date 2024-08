Irmão do presidente da ALPB é nomeado secretário de Estado

Ato do governador João Azevedo, publicado na edição deste sábado do Diário Oficial do Estado, publica a nomeação de Luciano Sérgio Galdino de Araújo para o cargo de secretário de Estado de ´Representação Institucional do Estado da Paraíba´, Símbolo CDS-1, da Secretaria de Estado de Representação Institucional do Estado da Paraíba.

Luciano Sérgio é irmão do deputado Adriano Galdino, presidente da Assembleia Legislativa.

@paraiba_online é o nosso Instagram. Siga-nos.