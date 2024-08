Tovar caminha para ser o companheiro de chapa do prefeito Bruno

Ao que tudo indica, será definida hoje a indicação do companheiro de chapa do prefeito Bruno Cunha Lima (União Brasil) na disputa da reeleição, com a tendência (aparente) para o deputado Tovar Correia Lima (PSDB).

As conversações são coordenadas por Cássio Cunha Lima.

*notas da coluna Aparte, assinada pelo jornalista Arimatéa Souza.

