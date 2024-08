PL e NOVO fazem convenção neste sábado em João Pessoa

O pré-candidato a prefeito de João Pessoa pelo Partido Liberal, Marcelo Queiroga, falou com a imprensa sobre a expectativa para a convenção da legenda que será realizada neste sábado (03), em conjunto com o NOVO, que compõe a chapa como vice com o nome do Pastor Sérgio Queiroz.

Uma hora antes, o NOVO homologa a chapa proporcional com os candidatos a vereador e a participação de Queiroz na chapa majoritária. O evento vai acontecer a partir das 16 horas no Clube Cabo Branco, localizado no bairro de Miramar.

“Criamos uma aliança sólida e amanhã será o dia de formalizar esse casamento, que trará bons frutos para a cidade de João Pessoa e para toda a Paraíba “, destacou Queiroga.

Sobre a aliança apenas com o NOVO, Queiroz ressaltou que no primeiro turno essa foi uma aliança firmada, mas espera receber mais apoios, caso passe para a disputa no segundo turno das eleições.

“Estamos certos que a partir do segundo turno e com certeza estaremos lá, teremos outros partidos apoiando esse bloco que estamos chamando de a nova força política da Paraíba”, disse.

Ele falou ainda sobre o tom que será adotado durante a campanha eleitoral, que será a mesma desde quando retornou de sua missão no Ministério da Saúde, que é o de conversar com os paraibanos a fim de levar uma proposta de mudança para a cidade de João Pessoa.

“Nós estamos há três décadas com os mesmos políticos se revezando e o que há em comum entre eles é a ineficiência da gestão”, avaliou.

