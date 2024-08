Foram registradas nesta sexta-feira (2) as candidaturas de Luciano Cartaxo e Amanda Rodrigues para prefeito e vice-prefeita de João Pessoa.

Na ocasião, a “Coligação pra Fazer Mais e Melhor” (PT, PV, PCdoB, PSOL e Rede) detalhou as principais propostas contidas no programa de governo: investimentos nas áreas da saúde, educação, transporte público, centro histórico, desenvolvimento econômico e cultural.

O primeiro compromisso assumido por Luciano e Amanda é a construção do Hospital Geral de Urgência e Emergência de João Pessoa, equipamento que vai potencializar a saúde pública e desafogar de vez o ´Trauminha´ de Mangabeira.

Os candidatos também defenderam a criação de mais duas Unidades de Pronto Atendimento (UPAs), seis novas policlínicas, a construção do Centro de Diagnóstico por Imagem e a expansão do horário de funcionamento dos postos de saúde.

Melhorar o transporte público também é um compromisso de Luciano e Amanda, que pretendemimplementar a ´Tarifa Zero Progressiva´ nos ônibus, além de retomar as linhas “bairro a bairro” e reativar o Terminal de Integração do Varadouro.

Na educação, o compromisso é chegar a cincoCentros de Educação Integral, concluindo as obras da unidade Mangabeira e criando mais outras quatro pela cidade.

O Centro Histórico vai voltar a receber investimentos e ganhar nova vida. É proposta de Luciano e Amanda a criação do projeto Cidade Filipeia, que vai levar moradia, infraestrutura, desenvolvimento econômico e cultural para o espaço onde a cidade nasceu.

Ainda naquela região, o Mercado Central vai se transformar em um Polo Econômico de Gastronomia e Cultura, conforme os postulantes.

E para fortalecer as políticas de inclusão, será criada a Secretaria da Inclusão e dos Direitos da Pessoa com Deficiência, onde serão fortalecidas e centralizadas todas as políticas e ações inclusivas para as pessoas com deficiência, ainda segundo a assessoria da coligação.

*Siga nosso Instagram @paraiba_online