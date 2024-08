João Azevêdo dá as boas-vindas ao presidente da Câmara de Campina Grande

O governador João Azevêdo (PSB) recepcionou, nesta sexta-feira, o vereador Marinaldo Cardoso (Republicanos), que passa a integrar o seu agrupamento político.

O encontro ocorreu na Granja Santana, em João Pessoa, residência oficial do governador, e contou com as presenças do presidente do REP na cidade, deputado federal Murilo Galdino, do vereador Anderson Almeida (PSB), líder da bancada de oposição na Câmara campinense, e do prefeitável Jhony Bezerra (PSB).

*siga-nos no instagram: @paraiba_online